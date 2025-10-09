Dolar
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Büşranur Keskinkılıç  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

