Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
