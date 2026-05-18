İtalya'da yeniden silahlanmayı protesto etmek ve Filistin'e destek için greve gidildi İtalya'da, yeniden silahlanma programlarına karşı çıkmak, Filistinlilere yönelik soykırımına "dur" demek ve Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na destek için sendikaların çağrısıyla birçok sektörde genel greve gidildi.

Ülkede başta USB sendikası olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun "Her şeyi bloke ediyoruz" çağrısıyla, artan yaşam maliyetlerini protesto etmek, izlenen savaş politikaları ile eğitim ve sağlık yerine silahlanmaya yapılan yatırımlara karşı çıkmak, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına "dur" demek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için birçok kentte genel grev kapsamında gösteriler yapıldı.

Başkent Roma'da Cinquecento Meydanı'nda sabah saatlerinde toplanan göstericiler, İtalyan hükümetinin İsrail ile daha fazla suç ortaklığı yapmaması talebini içeren dövizler açtı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na bir kez daha saldırmasına da tepki gösterdi.

Göstericiler, sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı.

Grev nedeniyle Roma'nın metro hatlarından "C"de, Napoli kentinde de "1" numaralı metro hattında seferler durduruldu. Kuzeydeki Milano kentinde de bazı banliyö seferleri grev nedeniyle durduruldu. Livorno kentinde de liman işçileri eylem yaptı.

Aktivist Kişk de Roma'da greve destek verdi

Roma'daki gösteriye, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na 29 Nisan'da Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda yaptığı saldırıda alıkoyduğu iki aktivistten biri olan Filistin asıllı İspanyol Seyf Ebu Kişk de katıldı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Kişk, bu sabahki saldırıda bazı teknelerinin alıkonulduğunu belirterek, buna rağmen insanların Gazze'ye doğru yollarına devam ettiğini, kendilerinin de karada seferberliklerini sürdürdüğünü söyledi.

Kişk, İsrail'in bu sabahki son saldırısının, uluslararası hukukun ve deniz hukukunun bir başka ihlali olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın bir başka aşamasıdır. Ancak bu durum, İtalyan hükümeti gibi limanlar ve havaalanları üzerinden silah ticaretine izin vermeyi sürdüren hükümetlerin suç ortaklığıyla da mümkün olmaktadır. Bu nedenle karada da seferberliği sürdürmeli ve suç ortaklığı ile soykırım sona erene kadar baskıyı devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

Gazze'ye ulaşma konusunda motivasyonlarının ve morallerinin yüksek olduğunu, denize açıldıklarında risklerin farkında olduklarını dile getiren Kişk, pek çok insanın Filistin direnişinin çağrısına yanıt vermek için filoyla Gazze'ye doğru yola çıktığını ifade etti.

İtalyan Andrea Ziccaro da greve, Küresel Sumud Filosu'na desteğini göstermek için katıldığını dile getirdi.

Ziccaro, "Filo, bu sabah uluslararası sularda tekrar İsrail'in saldırısına uğradı. Her halükarda yoksulluk getiren bir savaş ekonomisine karşı grev yapıyoruz. Sadece silahlara yatırım yaparsanız, sağlık ve eğitime yatırım yapmazsınız. Barış için grev yapıyoruz, çünkü şu anda dünyanın en tepesinde savaşlar var." dedi.

Göstericilerden Natalia Mancini de İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na son saldırısıyla ilgili olarak, "Artık pek çok kişinin, çok sayıda insanın düşündüğünü düşünüyorum. Bu yeni bir hakaret. Son dönemde, hem nisan sonunda hem de şimdi yaşananlar, bizim sözde demokrasilerimizin maskesini düşürüyor." ifadesini kullandı.