STM, sürü sistemler ve milli gemilerle EFES-2026 tatbikatında STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, geliştirdiği otonom sürü sistemleri ve milli savaş gemileri ile EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda yerini alacak.

STM'den yapılan açıklamaya göre, şirket, muharebe sahasında etkinliği kanıtlanan milli teknolojileriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İzmir Seferihisar'da icra edilen ve 45 ülkenin katılımıyla düzenlenen EFES-2026 Tatbikatı’nda, STM’nin milli savaş gemileri ve insansız sistemleri aktif görev üstlenecek.

Bu yıl EFES-2026 kapsamında, STM’nin milli vurucu İHA’sı KARGU otonom sürü kabiliyetleri ile sahada olacak.

Yapay zeka ve görüntü işleme destekli görev yetenekleri dikkati çeken KARGU, sürü konsepti kapsamında koordineli görev icra ederek hedefe karşı eş zamanlı saldırı düzenleyebiliyor. STM, sürü İHA alanındaki kabiliyetlerini, Ankara Polatlı’da Ocak 2026’da icra edilen saha testinde kanıtlamıştı. 20 KARGU’dan oluşan sürü, tamamen milli algoritmalarla, tek operatör kontrolünde otonom şekilde gerçek mühimmatla hedeflerini tam isabetle vurmuş, dünyada canlı mühimmatlı sürü operasyonu alanında bir ilke imza atmıştı.

STM’nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk Donanmasına bugüne kadar 4 adet teslimi gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı’nın çeşitli gemileri, tatbikatın fiili atışlı arazi safhasında görevini başarıyla yerine getiriyor. STM’nin denizaltı inşa projelerinin yanı sıra milli ve modern sistemlerle modernize ederek ömürlerini uzattığı denizaltılar da tatbikatta görev alıyor.

STM’nin son teknolojileri EFES’te sergilenecek

Tatbikat kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayii Sergisi’nde STM’nin milli mühendislik kabiliyetlerini yansıtan deniz ve insansız çözümleri yerli ve yabancı heyetlerin beğenisine sunulacak.

STM’nin ana yüklenicisi olduğu, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), Türkiye’nin ilk milli hücumbotu, lojistik destek gemisi ve insansız otonom sualtı aracı STM NETA 300 STM standında yerini alacak.

İnsansız hava araçları alanında ise SAHA 2026 Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkan ürünler EFES’te sergilenecek. Test uçuşları devam eden 1000+ kilometre menzilli kamikaze İHA sistemi KUZGUN, düşman kamikaze İHA’ları etkisiz hale getirmek için saatte 300 kilometre hıza ulaşabilen dron avcısı TUNGA-X, mini keşif gözetleme İHA sistemi TOGAN-Mini, KarguFPV kamikaze, milli gözcü İHA sistemi TOGAN ve 4 kıtada 15 ülkede görev yapan milli vurucu İHA KARGU, tatbikatta heyetler tarafından STM standında yakından incelenecek.

Gelinen teknolojik seviye gözler önüne serilecek

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, EFES-2026 Tatbikatı’na ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"EFES Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu yüksek operasyonel kabiliyetlerin ve savunma sanayimizin ulaştığı teknolojik seviyenin dünyaya gösterildiği en önemli alanlardan biri olmayı sürdürüyor. STM olarak biz de deniz platformlarından insansız sistemlere kadar geniş bir alanda geliştirdiğimiz milli çözümlerimizle, kahraman güvenlik güçlerimizin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl EFES-2026’da özellikle otonom sürü kabiliyetine sahip KARGU’larımızın sahada görev alması, geldiğimiz teknolojik seviyeyi göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda, sahada kanıtlanmış, oyun değiştirici milli teknolojiler geliştirmeye ve güvenlik güçlerimize sahada güç katmaya devam edeceğiz."