Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kuleba, mevkidaşını Ukrayna'ya davet etti.
Görüşmede Ukrayna'daki güncel gelişmeler de ele alındı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.