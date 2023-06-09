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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muhammet Tarhan  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

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