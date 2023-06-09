Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Mişri'nin görüştüğü duyuruldu.
Görüşmede Fidan'ın Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.