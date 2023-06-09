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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Mişri'nin görüştüğü duyuruldu.

Görüşmede Fidan'ın Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.

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