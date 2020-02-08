Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya, Rabat'ın yeni diyalog turu için ev sahipliği teklifini memnuniyetle karşıladı

Libya krizinin çözümü için yeni bir diyalog turuna Fas'ın ev sahipliği yapma teklifinin Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Khalıd Mejdoup,Hamdi Yıldız   | 08.02.2020
Libya, Rabat'ın yeni diyalog turu için ev sahipliği teklifini memnuniyetle karşıladı

Rabat

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile telefon görüşmesi yaptı. 

Açıklamada, Mişri'nin Fas'ın çabalarının önemine işaret ettiği, Libya diyalogu için yeni bir tur konusunda ev sahipliği yapması teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Libya krizinin çözümünde Fas'ın oynadığı role dikkati çeken Mişri, "Suheyrat Anlaşması, krizin herhangi bir siyasi çözümü için hukuki bir referanstır" ifadesini kullandı.

Fas'ın Suheyrat kentinde uzun süre yürütülen müzakerelerin ardından 17 Aralık 2015'te "Libya Siyasi Anlaşması" imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Libya, Rabat'ın yeni diyalog turu için ev sahipliği teklifini memnuniyetle karşıladı

Libya, Rabat'ın yeni diyalog turu için ev sahipliği teklifini memnuniyetle karşıladı

Hafter milisleri, Trablus’un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı vurdu

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Uluslararası hukuk BAE'den sivilleri katletmesinin hesabını soracak

Libya'daki kanaat önderlerinden Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine teşekkür ziyareti

Libya'daki kanaat önderlerinden Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine teşekkür ziyareti
Libya Başbakanı Serrac: Hafter'e destek veren dış müdahaleler sürüyor

Libya Başbakanı Serrac: Hafter'e destek veren dış müdahaleler sürüyor
Ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakereler 26 Şubat'ta başlayacak

Ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakereler 26 Şubat'ta başlayacak