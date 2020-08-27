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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulunuyor
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TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 27.08.2020
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü

İstanbul

Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Libya Yüksek Devlet Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Saffan el-Mosori, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi İshak Gazel, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler, Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç da bulundu.

Şentop ve Mişri'nin görüşmenin ardından basın toplantısı yapması bekleniyor.

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