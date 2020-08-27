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Türkiye, Koronavirüs

Batman'da 250 kişi immün plazma bağışı yaptı

Batman'da Kovid-19 yenen 250 kişi immün plazma bağışı yaptı.

İbrahim Toprak   | 27.08.2020
Batman'da 250 kişi immün plazma bağışı yaptı Fotoğraf: İbrahim Toprak /AA

Batman


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İmmün plazma yönteminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında destek tedavisi olarak değerlendirilmesinin ardından Türk Kızılay Batman Kan Merkezi, hastalığa yakalanıp iyileşmiş kişilere telefon veya mesajla ulaşarak immün plazma bağışında bulunmaları için davet ediyor. 

Türk Kızılay Batman Kan Merkezi Müdürü Hakkı İpek, AA muhabirine, 3 plazma cihazı ile Kovit-19 hastalarının plazma kan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

"Bağışlar devam ederse plazma kan stoku oluşturacağız"

İmmün plazma kan bağışı alma işlemine 15 gün önce başladıklarını kaydeden İpek, şöyle konuştu:

"15 günde 250 bağışçıdan 500 ünite plazma kan aldık. Aldığımız plazma kanın tamamına yakını tedavi gören hastalara ulaştırıldı. Vatandaşlarımız bağış yapmaya devam ederlerse Kızılay olarak bir plazma kan stoku oluşturacağız. Hastanelerimizin talebi olması halinde bu kanları anında hastalarımızın hizmetine sunacağız."

19-60 yaşındaki bireylerin plazma kan bağışında bulunabildiğini ifade eden İpek, "Hastalığın üzerinden 28 gün geçmiş olması lazım. Ayrıca bağışçılarımıza antikor testi de yapıyoruz." dedi.

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