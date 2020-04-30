Euro
7.60
Dolar
6.98
BIST 100
101,753.10
Altın
1,713.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Dünya, Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Türkiye ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının ardından daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Aydoğan Kalabalık   | 30.04.2020
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi

Istanbul

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Mişri bir soru üzerine, Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım 2019'da İstanbul'da imzalanan "güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasını" hatırlattı.

Mişri, “Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından Libya hükümeti güçlenirken içeride de çok daha iyi organizasyon ve kenetlenme sağladı.” ifadelerini kullandı.

BAE Libya’da gereğinden fazla etkili olmaya başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e paralı asker getirmek için Sudan’ın başkenti Hartum’u ziyaret etmeleri ile ilgili soruya Mişri, şöyle cevap verdi:

“Hafter ülkenin doğusunda güç kaybetmeye başladı. Bu nedenle Hafter’i destekleyen ülkeler Libya dışından daha fazla paralı asker getirmeye çalışıyor. BAE Libya’da hacminden ve gereğinden fazla etkin olmaya başladı. BAE Libya’daki faaliyetlerini Muhammed Dahlan’ın başkanlığındaki Özel Operasyon Odası aracılığı ile yürütüyor. Libya hükümeti silahlı güçleri artık savunmadan çıkıp operasyonlar düzenleyebilecek güç ve kabiliyete kavuştu. Hafter’in paralı askerlerinden korkmuyoruz. Onları ülkelerine tabutların içinde göndereceğiz.”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya Üniversitesi Hastanesinde 'immün plazma' bağış havuzu oluşturuldu
Tacikistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bini aştı
ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 230 bini aştı

Benzer haberler

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi

Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Türkiye genelinde bir hafta süreyle yoğun yağış etkili olacak

Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının ülkeye maliyeti 4,3 milyar dolar

Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının ülkeye maliyeti 4,3 milyar dolar
Çatışmalar salgına rağmen hız kesmiyor

Çatışmalar salgına rağmen hız kesmiyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere EBA'da 'Teneffüs Zamanı'na davet

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere EBA'da 'Teneffüs Zamanı'na davet