Euro
7.60
Dolar
6.98
BIST 100
101,753.10
Altın
1,713.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Dünya

İtalya'da ekonomi ilk çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yüzde 4,7 daraldı

İtalya'da ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 daralarak 1995'ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti.

Bahattin Gönültaş   | 30.04.2020
İtalya'da ekonomi ilk çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yüzde 4,7 daraldı

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ISTAT) öncü verilerine göre, ülkede GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,7 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 5 daralması yönündeydi. 

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülme kaydetmişti. Böylece Avro Bölgesi'nin Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya, iki çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

İtalyan ekonomisinin, büyümeye yönelik istatistiklerin açıklanmaya başlandığı 1995'ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetmesi dikkati çekti.

Ekonomi, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 4,8 küçüldü.

İlk çeyrekte İtalyan ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları ve ihracattaki düşüş etkili oldu.

Hükümet, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,5 ve 2020'nin tamamında da yüzde 8 küçülmesini bekliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya Üniversitesi Hastanesinde 'immün plazma' bağış havuzu oluşturuldu
Tacikistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bini aştı
ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 230 bini aştı

Benzer haberler

İtalya'da ekonomi ilk çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yüzde 4,7 daraldı

İtalya'da ekonomi ilk çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yüzde 4,7 daraldı

TİM Başkanı Gülle: Koronavirüs sonrası Türkiye-ABD ticareti 200 milyar dolara ulaşabilir

Trafiğe 3 ayda 219 bin 747 aracın kaydı yapıldı

Diyarbakır'da fabrikaların çarkları dönüyor

Diyarbakır'da fabrikaların çarkları dönüyor
Gıda sanayisi için yerli iki patates çeşidi geliştirildi

Gıda sanayisi için yerli iki patates çeşidi geliştirildi
Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Dış ticaret istatistikleri açıklandı