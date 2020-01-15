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Politika

BBP Genel Başkanı Destici: Artık Suriye'de barışa ihtiyaç var

BBP Genel Başkanı Destici, "Artık Suriye'de huzura, barışa ihtiyaç var. Savaşın sonlandırılması, iç barışın, siyasi bütünlüğün sağlanması lazım." dedi.

İsa Toprak   | 15.01.2020
BBP Genel Başkanı Destici: Artık Suriye'de barışa ihtiyaç var Fotoğraf: Nevzat Yıldırım/AA

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı tiyatro oyununu izlemeye gitmelerine tepki gösteren Destici, "Biz o hanımefendileri orada değil de Diyarbakır annelerinin yanında görmek isterdik. Hanımefendilerin milletimize, en çok da şehit annelerine, şehit ailelerine özür borçları vardır. Bu tamamen bir alıştırma ve meşruiyet operasyonudur. Bu projedir." diye konuştu.

Libya konusundaki gelişmelere de değinen Destici, Türkiye'nin sahada attığı adımlar sayesinde çözüm için masada bulunduğuna dikkati çekti.

Libya'da Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bu, Hafter'in kendi başına alacağı bir karar değildir. Bu, onun arkasındaki emperyalist küresel güçlerin ve maşalarının kararıdır. Çünkü onlar Libya'da barış istememektedirler. Kendilerine hizmet edecek bir kukla hükümet istemektedirler."

Destici, bir gazetecinin, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük ile görüştüğü iddiasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Artık Suriye'de huzura, barışa ihtiyaç var. Savaşın sonlandırılması, iç barışın, siyasi bütünlüğün sağlanması lazım. Türkiye, başta bu hususlarla ilgili farklı adımlar attı ama eğer o attığınız adımlardan olumlu neticeler alamamışsanız, yanlışta ısrar etmenin bir anlamı ya da faydası yoksa o zaman sizin yeni adımlar atmanız gerekir. Dolayısıyla ben bunu bütün meselelerin çözümü noktasında atılan yeni bir adım olarak değerlendiriyorum."

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