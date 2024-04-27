Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.