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Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buğrahan Ayhan  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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