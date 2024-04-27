Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,132.70
BTC/USDT
63,760.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği görevi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'a verildi.

Büşranur Koca  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters'ı kabul etti
Dışişleri Bakanlığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir
Bursa'da denizde bulunan cesedin Marmara'da batan gemideki stajyere ait olduğu belirlendi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ve Filistin arasındaki ihtilaf ezenlerle ezilenlerin mücadelesi haline dönmüştür

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile telefonda görüştü

Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli

Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli
Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Irak'ı ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı

Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Irak'ı ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile İstanbul'da görüşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet