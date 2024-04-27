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Cevdet Yılmaz: İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yaptığı gerçeğini örtemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Cevdet Yılmaz: İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.

Katz'ın paylaşımına tepki gösteren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir. Uluslararası kurumlar işlevsiz, kimi yönetimler kayıtsız kalsa da, işlenen insanlık suçları mahkemelerde olduğu gibi insanlık vicdanında ve tarih önünde de yargılanmaktadır. Hakikat zalimlerin korkulu rüyasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakikati en güçlü şekilde zalimlerin yüzüne haykırmaya, doğruları savunmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir."

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