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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters'ı kabul etti

Kaan Bozdoğan  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters'ı kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ı kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters'ı kabul etti
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