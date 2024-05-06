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Kariye Camii ibadete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, ibadete açıldı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Kariye Camii ibadete açıldı Fotoğraf: Lokman Akkaya / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılışı yapıldı.

İstanbul'da 33 eserin yer aldığı açılış töreni Kariye Camii'ndeki törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kariye Camii'nin hayırlı olması temennisinde bulundu ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'a söz verdi.

Arpaguş, caminin uzun yıllar müze olarak kullanıldığına dikkati çekerek, "79 yıl sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılıyor. Ayasofa-i Kebir Camii'nden sonra, daha önceden cami olarak kullanılan mekan müzeye çevrilmişti. 1947'den sonra müze haline gelen bu cami vakıflarımızın gayret ve himmetleriyle tadilattan geçirilmiş ve bugün inşallah yeniden ibadete açılarak İstanbul'umuzda müminlerle buluşacaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya Allah, Bismillah" denilerek kurdelenin kesilmesini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer açılış kurdelesini kesti.

Öte yandan törene katılan çok sayıda vatandaş, açılışın ardından camiye girdi, ibadet etti.

İnşasından sonra uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yılda tamamlandı.

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Kariye Camii ibadete açıldı

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