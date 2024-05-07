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"İzmir'de nikahta dua okunmasının engellediği" iddiasına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildi

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
"İzmir'de nikahta dua okunmasının engellediği" iddiasına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de nikahta dua edilmesinin engellenmesi iddialarına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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