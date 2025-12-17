Dolar
Gündem

CTE, "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddiasını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, bir gazetede yer alan "İmralı'daki konut bitmek üzere" ve "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Abdullah Sarica  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
CTE, "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddiasını yalanladı

Ankara

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sözcü gazetesinin bugünkü birinci sayfasında ve gazetenin sosyal medya hesaplarında yer alan, 'İmralı'daki konut bitmek üzere' ve 'Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere' şeklindeki iddialar gerçek dışıdır. İmralı Ceza İnfaz Kurumunda villa ya da özel konut inşası veya tahsisi söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır."

