Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

Özgür Alantor  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Türkiye'nin önemli doğal güzelliklere sahip yerlerinden biri olan Küre Dağları, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

Küre Dağları'nın en yüksek noktalarından biri olan Yaralıgöz Geçidi'nde karla kaplanan orman, güzel manzara oluşturdu.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, dron ile havadan görüntülendi.

