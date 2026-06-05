İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ailesini ve evini kaybeden Filistinli animatör Feda Talal ed-Daur, palyaçoluk yaparak Filistinli çocukları, kanlı saldırıların etkisinden bir nebze de olsa kurtarmaya çalışıyor.

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden animatör, acısına rağmen palyaçolukla çocukların yüzünü güldürüyor İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ailesini ve evini kaybeden Filistinli animatör Feda Talal ed-Daur, palyaçoluk yaparak Filistinli çocukları, kanlı saldırıların etkisinden bir nebze de olsa kurtarmaya çalışıyor.

Ekim 2023'te başlayan ve ateşkese rağmen Gazze'de devam eden saldırıların en büyük mağduru çocukların nefes alabildikleri birçok alan, oyun parkları, okulları ve evleri yıkıldı. Saldırılar altında hayatta kalan Filistinli çocukların neşesi de adeta enkaz altında kaldı.

Yaklaşık 15 yıldır animatörlük yapan Daur, gülmeyi unutan çocukları güldürmek ve saldırıların travmatik etkisinden uzaklaştırmak için aynanın karşısına geçip kendine makyaj yapıyor, palyaço kıyafetlerini giyerek çocukların yüzünde tebessüm olabilmek için tüm gücüyle uğraşıyor.

Daur'un deyimiyle çocukları güldürmek ve beyaz kedisinin mamasını yemesi kendisi için hayattaki en önemli şeyler arasında yer alıyor.

15 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor

AA muhabirine konuşan Daur, 15 yılı aşkın süredir çocuklarla çalışan bir animatör olduğunu söyledi.

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden ve saldırı sonrasında Mısır'daki Ariş Hastanesinde kendisine geldiğini dile getiren Daur, "Komadaydım. Kendime geldiğimde nasıl yaralandığımı sordum. Bana internetten, beşinci kattan düşerken çekilen bir fotoğrafımı gösterdiler." diye konuştu.

İyileşmeye başladığında ise eşi, kızı ve oğlunun öldüğünü öğrenen Daur, "Çok ağladım. Ondan sonra kendimi toparlamaya çalıştım, kendimi namaza ve ibadete verdim."dedi.

Daur, animatörlüğe dönebilmek için bombardımanda kaybettiği boya ve oyuncakları yeniden satın aldığını kaydetti.

"Kedimle teselli buluyorum"

Mısır'dan Gazze'ye dönerken boyaların ve oyuncakların yanı sıra yanında kendisine yaklaşık bir yıldır, yoldaşlık yapan kedisini de getirdiğini belirten Daur, "Kedim için bir pasaport ve resmi evraklar çıkardım. Arama noktalarında bizi birkaç kez uğraştırdılar ama benimle dönmesi konusunda başarılı oldum. Kedim tüm yol boyunca omzumdaydı." ifadelerini kullandı.

Kediyi hastaneden çıktığında aldığını aktaran Daur, "Eşimi, kızımı ve oğlumu kaybettim ve onları çok özlüyorum. Ama şu an sahip olduklarım beni psikolojik olarak ayakta tutuyor. Hastaneden çıktıktan sonra aldığım kedimle teselli buluyorum." şeklinde konuştu.

Çocuklar için tekrar animatörlüğe dönmeye karar verdiğini aktaran Daur, "Çocuklara umut ve güç kazandırmak için hepimizin birlik olması gerekiyor. Çocuklara güç, umut ve neşe kazandırmalı ve onları savaştan önceki hallerine geri döndürmeliyiz. Yavaş yavaş, çocukları şu ankinden daha iyi hale getireceğiz. Gazze Şeridi'nde şu ana kadar meydana gelen ve gelmekte olan şeyler; çocuklar, kadınlar, gençler ve erkekler için topyekün bir yıkımdır. İleriye doğru gidebilmek için birlik olmamız gerekiyor." diye konuştu.