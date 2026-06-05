2026 FIFA Dünya Kupası'nda I Grubu: Senegal

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı, 2002'de elde ettiği çeyrek final başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.
Fatih Erel
05 Haziran 2026•Güncelleme: 05 Haziran 2026
İSTANBUL
Fransa, Irak ve Norveç ile I Grubu'nda yer alan Senegal'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
Kupaya katılma mücadelesi
Senegal milli takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.
Senegal, toplam 10 maçta topladığı 24 puan ile grubunu zirvede bitirerek tarihindeki dördüncü Dünya Kupası biletini cebine koydu.
Senegal, FIFA dünya sıralamasında 14. basamakta yer alıyor.
Afrika B Grubu:
Senegal-Güney Sudan: 4-0
Togo-Senegal: 0-0
Senegal-Kongo Demokratik Cumhuriyeti: 1-1
Moritanya - Senegal: 0-1
Sudan-Senegal: 0-0
Senegal-Togo: 2-0
Senegal-Sudan: 2-0
Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Senegal: 2-3
Güney Sudan-Senegal: 0-5
Senegal-Moritanya: 4 - 0
2026 Dünya Kupası Elemeleri - Afrika B Grubu Puan Durumu
Sıra
Takım
O
G
B
M
AG
YG
AV
P
1
Senegal
10
7
3
0
22
3
+19
24
2
Demokratik Kongo
10
7
1
2
15
6
+9
22
3
Sudan
10
4
1
5
8
6
+2
13
4
Togo
10
2
2
6
5
10
-5
8
5
Moritanya
10
1
1
8
4
13
-9
4
6
Güney Sudan
10
1
0
9
3
19
-16
3
Öne çıkan oyuncuları
Senegal milli takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde takımın liderliğini Al Nassr forması giyen Sadio Mane üstlenirken, Avrupa'nın öne çıkan kulüplerinde forma giyen genç isimler kadronun yeni iskeletini oluşturuyor.
Senegal'in kaptanı ve milli takımda 51 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu 2026'da da Senegal'in en büyük kozlarından biri olacak.
Sane dışında Nicolas Jackson (Bayern Münih), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Lamine Camara (Monaco), Idrissa Gueye (Everton), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) ve Edouard Mendy (El-Ehli) de kadronun önemli isimleri arasında bulunuyor.
Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ve Samsunspor'da oynayan Cherif Ndiaye de takımın kadrosunda yer alıyor.
Dünya Kupası geçmişi
Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002, 2018 ve 2022'de olmak üzere 3 kez katıldı.
Turnuvada 4. kez boy gösterecek olan Senegal, son 3 Dünya Kupası'na katılmış olacak.
Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Katar'daki son Dünya Kupası'na da katılan Senegal, turnuvada son 16 turuna yükseldi ve İngiltere'ye 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.
Dünya kupasında toplam 12 müsabakaya çıkan Senegal, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 16 gol atan Senegal, kalesinde ise 17 gol gördü.