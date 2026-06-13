Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fas ile ABD'de karşı karşıya gelecek.

"Sambacılar" Dünya Kupası'nda 24 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmeye çalışacak Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fas ile ABD'de karşı karşıya gelecek.

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fas ile karşılaşacak.

ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 01.00'de başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke konumunda bulunan ve Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar" 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Takımın yıldız futbolcusu Neymar, baldırındaki sakatlık nedeniyle Fas karşısında forma giyemeyecek.

Brezilya ve Fas, Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmalarını 1998'de oynadı.

Söz konusu maçta Brezilya, Fas'ı 3-0 yenmiş ve golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti.

Brezilya'nın rakibi Fas, Katar 2022'de yarı finale çıkarak bu başarıyı elde eden ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Boston Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 04.00'te başlayacak.

24 yıllık kupa hasreti

Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Tüm Dünya Kupası organizasyonlarında yer alan tek takım ünvanına sahip "Sambacılar", daha önce 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Dünya Kupası tarihinde 114 maça çıkan Brezilya, bu karşılaşmalarda 73 galibiyet, 19 mağlubiyet yaşadı.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, FIFA dünya sıralamasında 6. basamakta bulunuyor.

Brezilya ve Fas, Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmalarını 1998'de oynadı.

Fransa 1998'deki A Grubu maçında Brezilya, Fas'ı 3-0 yenmiş ve golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak.

Brezilya'da öne çıkan oyuncular

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Neymar'ı 26 kişilik kadroya davet ederken Fenerbahçeli kaleci Ederson da kadroda yer aldı.

Takımın yıldız futbolcusu Neymar, baldırındaki sakatlık nedeniyle Fas karşısında forma giyemeyecek.

Brezilya'nın forvet hattında Barcelona'dan Raphinha ile Real Madrid'den Vinicius Junior da diğer önemli isimler olarak dikkati çekiyor.