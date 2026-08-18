Hac için kesin kayıt işlemleri bugün sona eriyor Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek 24 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Hac ibadeti için kesin kayıt hakkı elde edip kayıt süresince kaydını yapmayanlara ek kayıt süresinde, belgelendirilebilir mücbir sebepler bulunmadıkça ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek.

Aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise gelecek yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak.

Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülüklerinin yanı sıra "www.hac.gov.tr" internet adresi ile 0850 260 13 13 numaralı telefondan ulaşılabilecek.