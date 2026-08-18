Efsa Çağla Yavuz
18 Ağustos 2026•Güncelleme: 18 Ağustos 2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde nişasta bazlı şekerde kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen şirket yöneticisi 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığını bildirdi.
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Adalet Bakanı Gürlek, "Şeker Soruşturması" kapsamında 8 ilde, 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini bildirdi.