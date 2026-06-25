İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ırkçı yorumların hedefi oldu.

Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası sosyal medyada hedef oldu İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ırkçı yorumların hedefi oldu.

İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal'ın bu yorumlara maruz kalmasının sebebi ise Müslüman olması ve Suudi Arabistan maçında attığı golü secdeye giderek kutlaması.

21 Haziran Pazar günü Atlanta Stadı'nda oynanan Suudi Arabistan maçının henüz 10'uncu dakikasında takımının ilk golünü atan genç futbolcu, gol sevincini secdeye giderek gerçekleştirmişti. Bu gol sevinci kimi taraftarlarca takdir edilirken, pek çok sosyal medya kullanıcısı Lamine Yamal'a yönelik ırkçı yorumlarda bulundu.

Futbolcuların gol sevinçlerinde haç çıkarması veya gökyüzünü işaret etmesi gibi yaygın dini sembollere benzer şekilde gerçekleştirilen kutlama, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, pek çok ırkçı sosyal medya hesabından Yamal'ı karalamaya, eleştirmeye çalışan İslamofobik paylaşımlar yapıldı.

Tepkiler arasında yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntüler ile "Müslüman değil, Hristiyan bir İspanya", "Bir Arap asla İspanyol olamaz", "Bir iğrenç siyah, her zaman iğrenç bir siyah kalacak." yorumlarını içeren paylaşımlar da yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Yamal'ın annesinin memleketi olan Ekvator Ginesi ile babasının memleketi olan Fas'ın bayraklarını kramponlarında taşımasını eleştirirken, genç futbolcunun İspanya formasını giymeyi hak etmediğini savundu.

Yamal'a gelen tepki mesajları kadar ırkçı yorumlara tepki gösteren isimler de vardı. "Katolik Üniversiteliler" isimli bir sosyal medya hesabı Yamal'ın secde ettiği fotoğrafı paylaşarak "(Hristiyanlığa) Lamine Yamal'ın dönüşü için dua edelim" paylaşımı yaparken bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma "İspanyol ve Katolik olduğunuz için sizlerden utanıyoruz." gibi yorumlar yaptı.

İspanya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevinin verilerine göre Lamine Yamal, sosyal medyada ırkçı nefret söylemlerine en yoğun şekilde maruz kalan sporcular arasında bulunuyor. Uzmanlar, son yaşananların münferit bir olay olmadığını, genç futbolcuya yönelik uzun süredir devam eden ayrımcı ve nefret içerikli saldırıların bir parçası olduğunu değerlendiriyor.