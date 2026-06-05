2026 FIFA Dünya Kupası'nda J Grubu: Cezayir

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kuzey Afrika'yı temsil edecek takımlardan Cezayir, tarihinde 5. kez bu büyük organizasyonda yer alacak.
Mücahit Hüseyin Eroğul
05 Haziran 2026•Güncelleme: 05 Haziran 2026
İSTANBUL
J Grubu'nda Arjantin, Avusturya ve Ürdün'le yer alan Cezayir'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
Kupaya katılma mücadelesi
Samsunspor'un eski teknik direktörlerinden Vladimir Petkovic'in çalıştırdığı Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemelerinde grubunu ilk sırada bitirerek 2014'teki turnuvadan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Grubunda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1'er yenilgi ve beraberlik alan Cezayir, 25 puanla 2026'ya adını yazdırdı.
10 maçlık grupta 24 gol atıp 8 gol yiyen Cezayir Milli Takımı grup maçlarında şu sonuçları aldı:
Cezayir-Somali: 3-1
Mozambik-Cezayir: 0-2
Cezayir-Gine: 1-2
Uganda-Cezayir: 1-2
Botswana-Cezayir: 1-3
Cezayir-Mozambik: 5-1
Cezayir-Botswana: 3-1
Gine-Cezayir: 0-0
Somali-Cezayir: 0-3
Cezayir-Uganda: 2-1
Takım
O
G
B
M
A
Y
Av.
Puan
1
Cezayir
10
8
1
1
24
8
+16
25
2
Uganda
10
6
0
4
14
9
+5
18
3
Mozambik
10
6
0
4
14
17
-3
18
4
Gine
10
4
3
3
11
8
+3
15
5
Botsvana
10
3
1
6
12
16
-4
10
6
Somali
10
0
1
9
3
20
-17
1
Öne çıkan oyuncuları
Cezayir Milli Takımı'nda Avrupa futbolunda üst düzey takımlarda tecrübe kazanmış önemli isimler bulunuyor.
Manchester City ile çeşitli kupalar kazandıktan sonra Al-Ahli'nin yolunu tutan Riyad Mahrez'in yanı sıra City'de futbol hayatına devam eden sol bek Rayan Ait Nouri, Borussia Dortmund'un savunmacılarından Ramy Bensebaini, Wolfsburg'ta forma giyen Mohamed Amoura'nın yanı sıra Avrupa'da önemli kulüplerde oynayan Ismael Bennacer, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa takımlarının önemli oyuncuları olarak dikkati çekiyor.
Cezayir'in Dünya Kupası geçmişi
İlk Dünya Kupası heyecanını 1982 İspanya'da yaşayan Cezayir, daha önce 4 kez turnuvaya katıldı.
2014 Brezilya'da son 16 turuna kalarak Dünya Kupası'ndaki en büyük performansına imza atan Kuzey Afrika ekibi, geride kalan 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. "Çöl Tilkileri" attığı 13 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü.
Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle: