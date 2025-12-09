Dolar
Gündem

İzmir'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşım aksadı

İzmir'in Bornova ilçesinde metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Metin Aydemir, Haydar Toprakçı  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
İzmir'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşım aksadı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan tren, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda raydan çıktı.

Trendeki vatandaşlar tahliye edildi.

İzmir Metro A.Ş. ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı. Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasındaki seferler gecikmeli olarak yapıldı, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında tren seferlerine ara verildi.

İstasyonlara gelenler otobüs duraklarına yönlendirildi. Duraklarda yoğunluk oluştu.

İzmir Metro A.Ş'den açıklama

İzmir Metro A.Ş'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir."

