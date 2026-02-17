Dolar
İzmir'de sağanak nedeniyle iş yerleri ve yollar su altında kaldı

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle iş yerlerini ve bazı binaları su bastı.

Fırat Özdemir, Yusuf Çınar  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
İzmir'de sağanak nedeniyle iş yerleri ve yollar su altında kaldı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Alsancak ve Kordon bölgesindeki yol ve kaldırımlar suyla doldu, rögarlar taştı.

Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerledi.

Bölgede çok sayıda iş yerini ve bazı binaların zemin katlarını su bastı. İş yeri sahipleri, çalışanlar, bina sakinleri ve belediye ekipleri biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

Bölgedeki birçok işletmenin kepenklerini kapattığı görüldü.

Esnaf Adem Kandemir, AA muhabirine, sağanağın ardından her zaman benzer sorunları yaşadıklarını söyledi.

Suların altyapıdan gitmediğini ifade eden Kandemir, "Bölgede gider olmadığı için suyu boşaltmaya çalışıyorlar. Ana giderlerden yukarı su yükseliyor. İnsanlar ekmek teknesi dükkanlarını sağanak öncesi kepenklerini indirdi ve gitti." dedi.

Kordonda işletme sahibi Şahin Hızır ise sağanağın ardından hayatın felç olduğunu anlattı.

Su birikintileri nedeniyle insanların dışarı çıkmasının mümkün olmadığını aktaran Hızır, şunları kaydetti:

"Bölgemizde geçen yıl su taşkınlarından, elektrik kaçağından dolayı 2 can kaybı oldu. Yetkililerin bu soruna çözüm bulması lazım. Kordonu trafiğe kapatmaktansa altyapısını yenilemek, İzmirlilerin burada daha rahat ve özgür hareket etmesini sağlamak gerek. Alsancak İzmir'in incisi ama son zamanlardaki terk edilmiş hali, işletmeci ve halk olarak bizi çok üzüyor."

Öte yandan Çeşme ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı yollar su altında kaldı.

