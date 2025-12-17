Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını kabul etti.

Mümin Altaş  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Hind Rajab'ın ailesini kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/TCCB

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, aile fertleri arasında yer alan çocuklara özel ilgi gösterdi.

Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüştü.


Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hind Rajab'ın aile fertleri de yer almıştı.

