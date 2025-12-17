Dolar
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener'i kabul etti

Abdullah Sarica  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Benzer haberler

