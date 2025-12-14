Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,113.20
BTC/USDT
90,081.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, insana dair

Dede mirası ayakkabıcılığı e-ticarete taşıyarak ayakta tuttu

İzmir kent merkezine 113 kilometre uzaklıktaki Ödemiş ilçesinde büyük dedesinin başlattığı ayakkabıcılıkta kendi markasını oluşturan Adnan Gargı, e-ticaretle büyüttüğü işletmesindeki ürünlerini 10 ülkeye taşıdı. -

Fırat Özdemir  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Dede mirası ayakkabıcılığı e-ticarete taşıyarak ayakta tuttu Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İzmir'in Ödemiş ilçesinde büyük dedesinden kalan ayakkabıcılık mesleğini dördüncü kuşak olarak sürdüren 41 yaşındaki Adnan Gargı, kendi markasını oluşturarak e-ticarete taşıdı, bugün ise ürettiği el işçiliği ürünleri yurt dışı pazarında boy gösteren girişimci haline geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adnan Gargı'nın dedesinin babası Nazif Gargı, 1900'lü yılların başında tarihi Arasta Çarşısı'nda önemli yemeni ustası olarak tanınıyordu. Yemeninin dışında dericilikle de uğraşan Nazif Gargı, mesleğini çocuklarına da öğretti.

Adnan Gargı'nın dedesi İsmail ve babası Necip Gargı, aile mirası ayakkabıcılık mesleğini aynı çarşıda devam ettirdi.

Yaklaşık 55 yıl mesleğini sürdüren İsmail Gargı'dan 1990'da işleri devralan ve onlarca kişiyi istihdam eden Necip Gargı da yanına 1995'te oğlu Adnan'ı aldı.

Mesleğini babasından öğrenen Adnan Gargı, son 10 yıldır işleri kendisi yürütüyor.

Ailesinin ustalığını yeni nesil üretim ve satış yöntemleriyle harmanlayan Adnan Gargı, İzmir kent merkezine 113 kilometre uzaklıktaki Ödemiş'te markalaşma adımıyla firmasına kurumsal kimlik de kattı.

Adnan Gargı, ürettiği kadın ve erkek bot, klasik ve spor ayakkabılarının çoğunu e-ticaret platformlarında satışa sunuyor. Şu an 40 kişiye istihdam sağlayan Gargı, ürünlerini Almanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 10 ülkeye taşıdı.

Adnan Gargı, AA muhabirine, Ödemiş'in en eski ayakkabı üreten ailelerinden olduklarını söyledi.

Büyük dedesinden kalan mirası devam ettirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Gargı, "Kadın ve erkeklere yönelik günlük ve bot ayakkabı üretiyoruz. Her zaman kendi markamızla, kendi tarzımızla ilerlemeye çalıştık. Bu karar bizi ayakta tutan en önemli etken oldu. Şartlara ayak uyduramayan firmalar kapandı ve ilçede 8 ayakkabı üreticisi kaldı. 2000'li yılların başında hızlıca markalaşma yoluna gittik, 5 sene önce e-ticarete başladık ve böylelikle ayakta kalmayı başardık." diye konuştu.

Günün modasına göre ayakkabıyı deri ve el işçiliğiyle üretmenin kendilerine avantaj sağladığını belirten Gargı, şunları kaydetti:

"Kendi ürünlerimizi ve markamızı satalım diye e-ticaret yaptık. E-ticarette ilk başlarda beklemediğimiz bir performans yakaladık ve sonrası geldi. Şu anda yıllık 50 bine yakın çift üretim yapıyoruz. Almanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 10 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dededen, babadan gelen üretimi sürdürmek çok güzel bir şey. Oğlum da üretimde çalışıyor."

Adnan Gargı'nın babası 72 yaşındaki Necip Gargı ise babasından devraldığı mesleğini oğlu ve torunun sürdürmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batman'da İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri iş deneyimi kazanıyor
Kırklareli'nde bir muhtarın talebiyle 179 köye yangınlarla mücadele için su tankeri alındı
Yüzyılın Konut Projesine başvurular bu hafta sona eriyor
Muş'ta AFAD ekipleri kar ve sisli bölgede yaptıkları tatbikatlarla kış görevlerine hazırlanıyor
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın açılışına katıldı

Benzer haberler

Dede mirası ayakkabıcılığı e-ticarete taşıyarak ayakta tuttu

Dede mirası ayakkabıcılığı e-ticarete taşıyarak ayakta tuttu

İzmir polisi yapay zeka destekli analizlerle suçun dijital izini sürüyor

İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

AB, e-ticarette dışarından gelen küçük paketlerden 3 avro vergi alacak

AB, e-ticarette dışarından gelen küçük paketlerden 3 avro vergi alacak
İzmir'deki içme suyu barajları kuraklık nedeniyle alarm veriyor

İzmir'deki içme suyu barajları kuraklık nedeniyle alarm veriyor
İzmir'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşım aksadı

İzmir'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşım aksadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet