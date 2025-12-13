Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,124.00
BTC/USDT
90,500.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştıracak "19. İyilik Gemisi" için Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 milyon 958 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya'nın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Esenler ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 milyon 912 bin uyuşturucu hap ve 145,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İzmir'de ise Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Buca ilçesinde operasyon yapıldı.

Operasyonda, 3 milyon 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlara ilişkin video paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve İzmir'de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erciyes Kayak Merkezi, suni karlama ile yeni sezona hazırlanıyor
İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor
Kars'ta besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Benzer haberler

İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu

Polis, oltalama ve yatırım dolandırıcılığına karşı sanal devriyesini artırdı

İki haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 110 şüpheli tutuklandı

İki haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 110 şüpheli tutuklandı
9. İstanbul Ekonomi Zirvesi başladı

9. İstanbul Ekonomi Zirvesi başladı
"Kar kaplanları", Bolu Dağı'nın ağır kış şartlarına hazır

"Kar kaplanları", Bolu Dağı'nın ağır kış şartlarına hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet