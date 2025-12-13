Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Van ve Hakkari’de kar nedeniyle 172 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, Muş’ta kapalı 27 köy yolu ulaşıma açıldı. Kars ve Ardahan’da ise kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, İpekyolu ve Saray ilçelerinde 102 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Başkale ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda çalışma başlattı.
Kar ve tipi nedeniyle dün tedbir amaçlı kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma açıldı.
Hakkari
Dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü.
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı il merkezi ve Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Sis ve kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kent genelinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 19 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki güzergahlarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Muş
Varto ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanan 27 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ekiplerin kapalı yolları açmak için yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.
Kar nedeniyle kapanan 27 köy yolunun açıldığını belirten Yentür, ulaşımın aksamaması için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.
Iğdır
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrasında, şehir merkezi sisle kaplandı.
Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü şehirde, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kenti Nahçıvan, Kars ve Ağrı'ya bağlayan kara yollarında da yoğun sis nedeniyle sürücüler dikkatlice ilerledi.
Kars
Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.
Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.
Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, küçük göletler dondu.
Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken yollarda buzlanma nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, soğuk nedeniyle buzlanma oluştu.