İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönüyor.
Kırklareli
İstanbul, Samsun, Rize, Balıkesir, Sinop, Zonguldak ve Trabzon'dan denize açılan balıkçılar da rotalarını İğneada'ya çevirdi.
Karadeniz açıklarına serilen ağlardan kasalar dolusu hamsi çekiliyor.
Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yapan tayfalar, balık dolu kasaları limanda bekleyen kamyon ve tırlara yüklüyor.
Balıkçılardan Fırat Sayin, AA muhabirine, hamsinin 3 gündür yüzlerini güldürdüğünü söyledi.
Balıkçılardan Fırat Sayin, AA muhabirine, hamsinin 3 gündür yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Bu yıl hamsinin bol olacağını öngördüklerini ifade eden Sayin, vatandaşların taze ve ucuz balık yemesi için gayret gösterdiklerini belirtti.