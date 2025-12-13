Dolar
Türk Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştıracak "19. İyilik Gemisi" için Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönüyor.

Özgün Tiran, Erhan Baycan  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor Fotoğraf: Erhan Baycan/AA

Kırklareli

İstanbul, Samsun, Rize, Balıkesir, Sinop, Zonguldak ve Trabzon'dan denize açılan balıkçılar da rotalarını İğneada'ya çevirdi.

Karadeniz açıklarına serilen ağlardan kasalar dolusu hamsi çekiliyor.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yapan tayfalar, balık dolu kasaları limanda bekleyen kamyon ve tırlara yüklüyor.

Balıkçılardan Fırat Sayin, AA muhabirine, hamsinin 3 gündür yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Bu yıl hamsinin bol olacağını öngördüklerini ifade eden Sayin, vatandaşların taze ve ucuz balık yemesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor
