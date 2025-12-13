Dolar
Gündem

Erciyes Kayak Merkezi, suni karlama ile yeni sezona hazırlanıyor

İç Anadolu'nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı gecikince pistler için suni karlama yapılıyor.

Ergün Haktanıyan  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Erciyes Kayak Merkezi, suni karlama ile yeni sezona hazırlanıyor Fotoğraf: Erciyes A.Ş.

Kayseri

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde geçen yıl 30 Kasım'da yapılan sezon açılışı, bu yıl kuraklık nedeniyle gecikince pistler için karlama makineleriyle suni karlama yapılmaya başlandı.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan kayak merkezinde uygun hava koşullarında hem gündüz hem de gece devam eden suni karlama çalışmalarıyla pistler beyaz örtüyle kaplanıyor.

Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık gibi bölgelerde 154 karlama makinesi gece gündüz çalıştırılarak zemin, kayak için uygun hale getiriliyor.

Suni karlama ile daha yüksek donma avantajı elde edilmesinin yanında, dayanıklı pistler oluşturularak pistlerin ilkbaharın sonlarına kadar hizmet vermesi sağlanıyor.

"24 saat kar üretimi devam ediyor"

Erciyes Kayak Merkezi Yapay Karlama Bölüm Şefi Murat Saylan, AA muhabirine, Erciyes'te suni karlama ile yeni sezona hazırlık yaptıklarını söyledi.

Merkezdeki pistlerin yüzde 60'ını suni kar makineleriyle kayak için hazır hale getirdiklerini anlatan Saylan, Erciyes'teki 2 göletin suni karlama çalışmalarında kullanıldığını belirtti.

Saylan, 154 suni karlama makinesiyle saatte yaklaşık 9 bin metreküp kar ürettiklerine işaret ederek, hava sıcaklığının sıfırın altında 2,5 dereceye düşmesiyle makinelerin kar üretmeye başladığını dile getirdi.

Hava sıcaklığı düştükçe kar üretiminin arttığını vurgulayan Saylan, "Suni karlamada Türkiye'de bu sistemin en büyüğü Erciyes'te. Yakın zamanda sezonu açmayı planlıyoruz." dedi.

