Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adımı İsrail de atmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah milli savaş uçağımız KAAN ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nefret suçları ile mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'ye döviz getiren turisti, Türk ekonomisine katkı veren herkesi düşmanlaştıran güruh, ülkemiz düşmanları tarafından maşa olarak kullanılmaktadır. Nefret suçu işleyen, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren, ekonomimizin lokomotifi olan turizmi baltalayan faşist çapulculara asla müsaade etmeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de, müttefiklerimizce verilip tutulmayan sözler nedeniyle yarım kalan işimizi, vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız." diye konuştu.
"Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas’ın Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmesiyle ilgili, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum." dedi.
"Saraçhane'deki görüntüler 1 Mayıs ruhuna gölge düşürmüştür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samimi çağrımıza rağmen Saraçhane'deki görüntüler 1 Mayıs ruhuna gölge düşürmüş, siyaset ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara malzeme verilmiştir." ifadelerini kullandı.
"Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz, doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Orta Vadeli Program başarılı şekilde çalışıyor. Ülkemizin risk primi 700 baz puandan 290 baz puan seviyesine geriledi, risk primimiz daha da düşecek. Geçen yıl mayıs ayında 97,1 milyar dolar olan brüt rezervlerimiz, 27 milyar dolar artışla 124,1 milyar dolara çıktı. Kamuda, taşıtlar, binalar, cari harcamalar, hizmet içi eğitimler, yurt dışı seyahatler gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız." diye konuştu.
Öğretmen atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır." dedi.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Yüzyılı Maarif modeli, evlatlarımızın geleceğe çok daha donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.