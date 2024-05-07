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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: İlk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında bir belge hazırladık

Bakan Göktaş, Aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı 15 Mayıs'ta paylaşacağız" dedi.

Sarp Özer  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: İlk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında bir belge hazırladık

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, Kabine Toplantısı'nda da sunumunu yaptığı belge ve 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planını 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını belirtti.

Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli ayrımı yapmaksızın ailenin ve toplumun her bir bireyinin huzur, mutluluk ve refahını önceleyen politika ve hizmetleri uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Ailenin ve tüm aile bireylerinin her türlü zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirilmesi, nesiller arası temas ve dayanışmanın artırılması, aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın devamlılığını sağlamak üzere aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi bizim için çok önemli."

Göktaş, bakanlık olarak ailelerin değişen koşullar ve küresel riskler karşısında etkilenebilecekleri olumsuz durumlara karşı korunması ve güçlendirilmesi hedefiyle çok sayıda araştırma, çalıştay, panel, şura, seminer ve etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen faktörleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında işbirliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalarda tüm kurumların topyekun çaba göstermesi ve ortak sorumluluk alması gerekmektedir. Bu kapsamda bütüncül ve sistemli önlemler almak hedefiyle kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkısıyla Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve bakanlığımız koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduk. Vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor.”

Türkiye için ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında hazırlanan belgenin ve eylem planının detaylarını BM tarafından "Uluslararası Aile Günü" ilan edilen 15 Mayıs'ta açıklayacaklarını yineleyen Göktaş, 2024’ün BM "Uluslararası Aile Yılı"nın 30'uncu yıl dönümü olduğunu aktardı.

Bakan Göktaş, 15 Mayıs'ı da içine alan Aile Haftası'nda ise "Ailemiz İstikbalimiz" anlayışıyla ailenin farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler planladıklarını kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın son yıllardaki uygulamalarıyla bölgesel işbirliğinin dikkat çeken bir örneği haline geldiğini de belirten Göktaş, "Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak tarihe ve kültürel kodlara sahip ülkelerde aile kurumunun güçlendirilmesi için işbirliğinin geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu kapsamda 16-17 Mayıs'ta İstanbul'da ülkemiz ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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