Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm bizim için milli güvenlik meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Büyük Dönüşüm Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün bir dünya başkenti, göz bebeği, Sultan Fatih'in emaneti aziz İstanbul'un ilçesi olan Güngören'de olduklarını belirterek, katılımcılarla birlikte İstanbul'un dört bir yanındaki vatandaşlara sevgilerini gönderdiğini söyledi.
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Aşkları, dayanışmaları ve samimiyetleri için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Biz de sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık. Bugün de yeni müjdelerle sizin huzurunuzdayız. Hem yapımı tamamlanan eserlerimizin açılışını yapıyoruz hem de yeni yatırımlarımızın temellerini hep birlikte atıyoruz." diye konuştu.
"'Dirençli İstanbul' hedefimize bir adım daha yaklaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Güngören Millet Bahçesi, ilçe emniyet müdürlüğü binası ve Ay Yıldız İlköğretim Okulu'nun açılışlarını gerçekleştireceklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"35 bin 655 metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor. Toplam 3 bin 650 metrekare alana sahip ilçe emniyet müdürlüğü binamızı, nizamiyesiyle birlikte bugün resmen hizmete alıyoruz. Güngören'deki yavrularımızın nitelikli bir eğitim alacağı Ay Yıldız İlköğretim Okulumuzla önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Yine bugün Tozkoparan Mahallemizde yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz."
Erdoğan, devam eden çalışmalara işaret ederek, şöyle devam etti:
"Aynı şekilde 1077'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere 1132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4. Etap birinci ve ikinci kısımların da temellerini atacağız. Böylelikle inşallah 2027'nin yaz aylarında 1845'i konut, 85'i iş yeri olmak üzere toplam 1930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Unutmayın iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte güçlü olacağız. Söz uçar, eser kalır. 'Dirençli İstanbul' hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin, meşakkatli bir sürecin ürünü olan bu eserlerde emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ve yüklenici firmalara şahsı ve milleti adına teşekkür eden Erdoğan, "İşçisinden mühendisine, mimarından proje yöneticisine, bu yatırımların hayata geçirilmesine katkı veren tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Hak sahibi kardeşlerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını, yeni iş yerlerinde bolluk ve bereket içinde çalışmalarını temenni ediyorum. Toplam 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip bu yatırım, İstanbul'a olan sevdamızı, Güngören'e olan hizmet aşkımızı gösteriyor. Güngören'imizin çehresini değiştireceğine inandığım bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
"Kentsel dönüşüm bizim için bir milli güvenlik meselesidir"
Tam 23 yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan, en doğusundan en batısına, şehirlere aşkla hizmet ettiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu hususu özellikle ifade etmek isterim, şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürüyle, mimarisiyle, tarihi birikimiyle, şehirler ruh taşıyan mekanlardır. İnsan odaklı, çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler, şehircilik anlayışımızın hareket noktasını teşkil ediyor. Ne yapıyorsak bu düşünceyle yapıyoruz. Çünkü biz şu gerçeğin farkındayız: Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz. Şehirleri bayındır etmezseniz, millete istikamet çizemezsiniz. Üretimi, ticareti, ekonomiyi, kalkınmayı, büyümeyi arzu edilen seviyeye çekemezsiniz toplumsal huzuru, birlik ve beraberliği, millet olma şuurunu hakim kılamazsınız."
Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in "Hüner bir şehir bünyad etmektir. Reaya kalbin abad etmektir." sözlerini anımsatarak, "Evet, işte tüm mesele budur. Mesele mimarisiyle, planlamasıyla, altyapı ve üst yapısıyla şehri ihya etmektir. Sevgili Güngörenliler, İstanbul gibi adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak, geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük vazifesidir." diye konuştu.
"Güngören burada, Reis'inin yanında." sloganlarıyla konuşması bölünen Erdoğan, katılımcılara "Ben de sizin yanınızdayım" diyerek karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmek için İstanbul'u afetlere, özellikle de depremlere karşı dirençli bir hale getirmek zorunda olduklarını belirterek, "17 Ağustos Marmara Depremi'nin acılarını, yüreğimizin derinlerinde hala hissediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi ise bize şunu çok net bir şekilde göstermiştir: Deprem, hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı bulamadan Allah korusun her an kapımızı çalabilir. Bu yüzden kentsel dönüşüm bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir. Bu gerçeği dikkate alarak hareket etmek, planlarımızı bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere hayata geçirmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da devreye alınan kentsel dönüşüm hizmetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devreye aldıkları bazı kentsel dönüşüm rakamlarını paylaşmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Gaziosmanpaşa'da mahallelerimizi yeniden inşa ettik. Binlerce kardeşimizi güvenli ve konforlu yuvalarına kavuşturduk. Esenler'de 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz. Zeytinburnu'ndaki Telsiz ve Beştelsiz mahallelerinde modern, kullanışlı yeni yaşam alanları oluşturduk. Fatih'te, Bağcılar'da, Tuzla'da, Kartal'da, Pendik'te ve İstanbul'un 39 ilçesindeki 963 mahallenin tamamında gerçekleştirdiğimiz projelerle tarih yazdık. 2012'den bugüne İstanbul'da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümünü hamdolsun tamamladık. Halihazırda 208 bin 915 konut ve iş yerinin dönüşüm süreci devam ediyor. İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçemizi hizmete açtık."
Geçen nisan ayında millete verdiğimiz müjdeyle "Yarısı Bizden" kampanyasındaki destek tutarlarını güncellediklerini anımsatan Erdoğan, evlerini dönüştürmek isteyen vatandaşa verdikleri 700 bin liralık hibe tutarını 875 bin liraya çıkardıklarını, 100 bin liralık taşınma yardımını 125 bin liraya, faizsiz kredi hacmini ise 700 bin liradan 875 beş bin liraya yükselttiklerini hatırlattı.
Erdoğan, böylece hem İstanbul'da hem de diğer şehirlerde bir evin dönüşümü için sağladıkları toplam destek miktarını 1 milyon 500 bin liradan, 1 milyon 875 bin liraya ulaştırdıklarını söyledi.
İş yerleri için hibe ve kredi desteklerini 437 bin 500 lira, taşınma yardımını ise 125 bin lira olacak şekilde güncellediklerini aktaran Erdoğan, bu artışlarla birlikte bir iş yerinin dönüşümü için sundukları devlet desteğini 1 milyon lira düzeyine ulaştırdıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da 1 milyon 17 bin konut ve iş yerini dönüşüm kapsamına aldık. Şu an 63 bin ev ve iş yerinin dönüşümü Yarısı Bizden kampanyasının sunduğu avantajlarla sürüyor. Şu noktaya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. 86 milyon el ele verecek, inşallah bu süreci başarıyla yöneteceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
(Muhalefet) Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok.
Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarıyla oyalamasına müsaade etmeyeceğiz.
Kentsel dönüşüm projelerimize 'rantsal dönüşüm' yaftası vurup kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP, beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.