Gündem, TEKNOFEST

Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen programa dair NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan coşkusuna ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerimizdeki yansıması olan bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programın ardından yeniden maviliklerle buluşan Savarona Yatı'nı ziyaret ettik. Tarihimize ve Mavi Vatan'a kazandırılan bu değerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin denizlerdeki gücünün büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

