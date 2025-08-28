Dolar
41.02
Euro
48.06
Altın
3,418.67
ETH/USDT
4,504.00
BTC/USDT
112,628.00
BIST 100
11,368.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Bakan Güler: Terör belasını bitirerek çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üretilen her yazılımın bağımsızlığa yatırım olduğunu belirterek "Ülkemizin İHA ve SİHA'larla sağladığı başarı, insansız deniz araçlarıyla, milli gemilerimizle ve yerli teknolojilerimizle daha da taçlanacaktır." dedi.

Koray Taşdemir  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Bakan Güler: Terör belasını bitirerek çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üretilen her yazılımın, tasarlanan her sistemin ülkenin bağımsızlığına yapılan kıymetli birer yatırım olduğunu belirterek, "Bu çerçevede savunma sanayimizin gücünün gençlerimizin zekası, aşkı ve cesaretiyle büyümeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Şu bir gerçek ki ülkemizin göklerde İHA ve SİHA'larla sağladığı başarı, mavi vatanımızda insansız deniz araçlarıyla, milli gemilerimizle ve yerli teknolojilerimizle daha da taçlanacaktır." dedi.

Bakan Güler, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan programında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk milletinin tarih boyunca denizlere verdiği önemin, Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan cihana hakim olur." sözünde vücut bulduğunu dile getiren Güler, kendilerinin de bugün bu köklü denizcilik mirasını en ileri teknolojiyle buluşturup geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Barbaros'un, Turgut Reis'in, Piri Reis'in mirasının artık insansız deniz araçlarıyla, su altı roketleriyle, mühendislik çözümleriyle yeniden yazıldığına dikkati çeken Güler, "Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyoner liderliği ve kararlı tutumuyla Türkiye, savunma sanayisinde büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bugün kendi İHA'sını, SİHA'sını, savaş gemisini, denizaltısını, kara araçlarını ve hava savunma sistemlerini geliştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz." diye konuştu.

Güler, ulaşılan bu seviyenin artarak devam edebilmesinin, kaynakların ve gençlerin potansiyelinin doğru kullanılabilmesiyle mümkün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"TEKNOFEST gibi organizasyonlar da bu durumun sağlanabilmesinde çok önemli rol üstlenmektedir. Öyle ki TEKNOFEST'ler gençlerimizi bilimle, teknolojiyle ve mühendislikle buluşturan bir fikir atölyesi, bir gelecek laboratuvarı vazifesi görmektedir. Zira gençlerimizin uzun uğraşlar sonucu ürettiği ve burada sergilediği projeler yarının savunma sanayisi sistemlerinin temelini oluşturmakta, böylece yarının stratejik üstünlüğü de şimdiden inşa edilmektedir."

Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gençleri teknolojiyle, mühendislikle ve özellikle denizcilik vizyonuyla buluşturacak projelere katkı sağlayıp destek verdiğine vurgu yapan Güler, "Geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın işbirliğiyle organize ettiğimiz TCG Anadolu Zafer Yolculuğumuz da bunun en somut örneklerinden biri olmuştur. Gelibolu'dan Sarayburnu'na uzanan bu yolculukta mühendislik öğrencilerinden TEKNOFEST şampiyonlarına kadar yüzlerce gencimiz, asırlarca süregelen bağımsızlık ruhunu denizlerimizde adeta yeniden yaşamış, mavi vatanın stratejik önemini bizzat tecrübe etmiştir. Gençlerimizin ufkunu genişleten ve onların savunma teknolojilerine daha güçlü bir inançla sarılmalarını sağlayan bu gibi projelere etkin bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Güler, her TEKNOFEST projesinin aslında bir milli güç çarpanı olduğunun altını çizerek şöyle dedi:

"Üretilen her yazılım, tasarlanan her sistem ülkemizin bağımsızlığına yapılan kıymetli birer yatırımdır. Bu çerçevede savunma sanayimizin gücünün gençlerimizin zekası, aşkı ve cesaretiyle büyümeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Şu bir gerçek ki ülkemizin göklerde İHA ve SİHA'larla sağladığı başarı, mavi vatanımızda insansız deniz araçlarıyla, milli gemilerimizle ve yerli teknolojilerimizle daha da taçlanacaktır. Esasen kahraman ordumuzun tüm unsurları gibi Deniz Kuvvetlerimiz de modern kuvvet yapısı, teknolojik donanımı, sürekli gelişen imkanları ve en önemlisi de fedakar personelinin büyük özverisiyle etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi başarıyla korumaktadır."

"Terör belasını bitirerek çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuz"

Bu alandaki yetkinlik, sahip olunan azim ve kararlılığın, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlendiğinin de açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Güler, "Bu kutlu hedefe yürürken terörsüz bir Türkiye de önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Yıllardır enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasını bitirerek ülkemizi huzura ve refaha taşımak, çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur." dedi.

Güler, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın gerçekleşmesine katkı sağlayan Bayraktar Grubu ve T3 Vakfı başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve mühendislere, ayrıca hayallerini gerçeğe dönüştüren gençlere teşekkür etti.

Bakan Güler, konuşmasını, "Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazi ve şehitlerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum." sözleriyle tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaşanan soykırım sadece milletimizin değil, bütün dünyanın kanayan yarası
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum
Çekmeköy'de tırın jandarma aracına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Bakan Kurum: İzmir'de yangınlarda hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz
Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Bakan Güler: Terör belasını bitirerek çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti

TEKNOFEST Mavi Vatan Su Altı Roket Yarışması başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan Su Altı Roket Yarışması başladı
TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladı
Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır

Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet