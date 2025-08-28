Dolar
Gündem

Çekmeköy'de tırın jandarma aracına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Çekmeköy'de, kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli jandarma aracına çarpması sonucu yaralanan 2'si jandarma 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Mert Karaca  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Çekmeköy'de tırın jandarma aracına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 41 R 0817 plakalı tır, gişelerde önce bariyerlere, sonra da görevli jandarma aracı ile bu sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı​​​​​​​.

Jandarma aracı kazanın etkisiyle sürüklenip, şarampole devrildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si jandarma 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken gişelerdeki araç geçişi kontrollü sağlandı.

Tır ile jandarma aracı çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Türkay, kaza hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tırın, gişelere girerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması, jandarmanın uygulama noktasına yönelmesi ve ekip aracına çarpması yer aldı.

