Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Mersin
Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildiği öğrenilen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirleme göre 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüs şoförünün uyuya kaldığı iddiası
Tır sürücüsü Mahmut Ş, gazetecilere, aracının freninde arıza oluştuğunu söyledi.
Bunun üzerine tırını durdurduğunu dile getiren Mahmut Ş, şöyle konuştu:
"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."