Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,760.00
BTC/USDT
114,941.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez - AA

Mersin

Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildiği öğrenilen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirleme göre 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs şoförünün uyuya kaldığı iddiası

Tır sürücüsü Mahmut Ş, gazetecilere, aracının freninde arıza oluştuğunu söyledi.

Bunun üzerine tırını durdurduğunu dile getiren Mahmut Ş, şöyle konuştu:

"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Türk Yıldızları, Malazgirt semalarında gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför tutuklandı

Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanlar buzlu meyve kokteyli ve suyla serinliyor

Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanlar buzlu meyve kokteyli ve suyla serinliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet