Gündem

Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sefa Tetik, Makbule Beyza Günbey  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Makbule Beyza Günbey/AA

Kocaeli

Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında bir evin çatısı zarar gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

