Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kocaeli
Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangında bir evin çatısı zarar gördü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.