Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Ankara
Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından, yangındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
