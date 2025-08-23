Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,714.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - TCG Anadolu, “Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu” kapsamında Sarayburnu’na giriş yapıyor “İstanbul Boğazı'ndan Gazze'yi selamlama” etkinliği kapsamında Karaköy'den kalkan deniz taşıtları, konvoy oluşturarak Üsküdar Sahili Kız Kulesi Mevkii'ne hareket ediyor
logo
Gündem

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Serhat Tutak  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Fatih Çapkın / AA

Ankara

Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından, yangındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi
İzmir Körfezi'nde yeniden başlayan balık ölümleri sürüyor
Dışişleri: İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan bugüne kadar işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmasıdır
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti

Benzer haberler

Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Ormanların korunması ve yönetimi için 6 ayda yaklaşık 10,9 milyar lira harcandı

Ormanların korunması ve yönetimi için 6 ayda yaklaşık 10,9 milyar lira harcandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet