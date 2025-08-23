Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.
Çanakkale
Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.
- 3 ilde yangınlar kontrol altında, Çanakkale'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
- Çanakkale'nin Gelibolu bölgesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
Yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Orman ekiplerinin, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan tarama çalışmaları devam ediyor.
Helikopterlerin de soğutma çalışmalarına destek verdiği gözlendi.
Gelibolu'da alevlerin etkilediği orman ve tarım alanları dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.