Kocaeli’nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Fatih Çapkın, Sergen Sezgin  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Çanakkale

Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Orman ekiplerinin, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan tarama çalışmaları devam ediyor.

Helikopterlerin de soğutma çalışmalarına destek verdiği gözlendi.

Gelibolu'da alevlerin etkilediği orman ve tarım alanları dronla görüntülendi.

