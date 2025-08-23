Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,751.90
BTC/USDT
114,900.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. -VTR-
logo
Gündem

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sebahatdin Zeyrek  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı

Denizli

Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı
TCG Anadolu, Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"nu tamamladı
Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Van'da "Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı" başladı

Benzer haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı

Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

3 ilde yangınlar kontrol altında, Çanakkale'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

3 ilde yangınlar kontrol altında, Çanakkale'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet