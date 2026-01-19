Dolar
43.26
Euro
50.41
Altın
4,673.28
ETH/USDT
3,219.00
BTC/USDT
93,224.00
BIST 100
12,747.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Cebrail Caymaz  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Şanlıurfa

İlçeye bağlı Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir evin altında faaliyet gösteren yatak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İçeride bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da düzenlenen "Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumluları 3. İstişare Toplantısı" başladı
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kartalkaya'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden baba, oğluyla hayata tutunuyor

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitiren Tüzgiray ailesi anısına sergi düzenlendi

Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitiren Tüzgiray ailesi anısına sergi düzenlendi
İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak
Kartalkaya'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden babanın acısı yürek burkuyor

Kartalkaya'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden babanın acısı yürek burkuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet