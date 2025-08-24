Dolar
Gündem

Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Sefa Tetik, Makbule Beyza Günbey  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Makbule Beyza Günbey/AA

Kocaeli

Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangında bir evin çatısı zarar gördü.

Kocaeli Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, orman varlıklarımızı hep birlikte muhafaza etmek amacıyla ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri kesinlikle yere atılmamalıdır. Ormanlara yakın mesafelerde mangal, semaver, ateş yakılmamalı ve havai fişek kullanılmamalıdır. Cam şişe ve benzeri atıklar ormanlık alanda bırakılmamalıdır. Ormanda ya da orman kenarında şüpheli duman veya alev görülmesi durumunda derhal ALO 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

