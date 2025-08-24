Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Türk donanmasının seçkin gemilerini Dolmabahçe'de selamladı.
İstanbul
Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği askeri gemi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona ile TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan geçiş töreni, Sarıyer merkez ve Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli-Bebek hattı, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında vatandaşlarca takip edildi.
Birçok vatandaş izledikleri geçiş törenini cep telefonuyla görüntüleyerek fotoğrafları, #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Savarona, TCG Anadolu ve 7 gemi ile icra edilen töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden takip etti.
Gemilerdeki askeri mürettebat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve denizcilere özgü selamlama şekli olan çimariva ile selamladı.
Çalışma ofisinin açık alanında gemileri seyreden Erdoğan, mürettebata ve tören vesilesiyle gemide bulunan vatandaşlara el salladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selamla esnasında TCG Anadolu gemisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, "Savunma Bakanım, bütün Kuvvet Komutanlarım, hep birlikte şu anda sizleri selamlıyoruz." dedi.
Bu sırada TCG Anadolu gemisindeki çocuklar kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bıraktı, ellerinde Türk bayrağı ve TEKNOFEST flaması bulunan gençler, üzerinde "Mavi Vatan 30-31 Ağustos 2025 İstanbul Tersanesi Komutanlığı" yazan ve #milliteknolojihamlesi etiketi bulunan pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, selamlama sırasında eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
Emine Erdoğan'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da rengi olan beyaz kıyafet giydiği görüldü.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen geçiş töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gemileri selamlamasının ardından sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemilerin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın filoyu selamlama anına ilişkin fotoğrafa da paylaşımda yer verildi.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bazı komutanlarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı da yer aldı.
Emine Erdoğan'dan İstanbul Boğaz'ındaki geçit törenine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatının da aralarında olduğu filonun İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım yaptı.
Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali. Atatürk'ün manevi mirası Savarona Yatı'nın da restorasyonunun tamamlanıp yeniden denizlerle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. TEKNOFEST gençliğimizin, Mavi Vatan'ın koruyucularından ilham alarak daima daha güçlü bir Türkiye için çalışmasını diliyorum."